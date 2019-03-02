"طرق الإسكندرية" تنفذ أعمال رصف بالشوارع

نفذت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، يوم السبت، أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة والمحاور المرورية وأعمال ترميمات الحفر على مستوي أحياء الثغر، في إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بما يساهم في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لرفع المعاناة عن المواطنين.



وقامت المديرية - وفقا لبيان صدر اليوم - بتجهيز أسفلت شارع 20 بنطاق حي المنتزه ثان، ووضع طبقة رابطة بعد أعمال الكهرباء بشارع سوتر، وإصلاح هبوط مياه شارع محمود باشا الفلكي بجوار مول الفلكي، وأعمال الأسفلت بشارع العشرين بحي شرق.

