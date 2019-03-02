القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
الثقافة
السبت 02/مارس/2019 - 08:15 م

هايدى عادل أولى المتأهلات لـ«أوليمبياد طوكيو»: لن أكتفى بالتمثيل المشرف

هايدى عادل أولى المتأهلات
دينا نبيل
dostor.org/2537670

وعدت هايدى عادل، لاعبة المنتخب الوطنى لـ«الخماسى الحديث»، بعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف فى أوليمبياد طوكيو، المقرر إقامتها صيف العام المقبل ٢٠٢٠، وذلك بعد تأهلها لفعالياتها بالحصول على ذهبية بطولة إفريقيا المقامة فى القاهرة، الشهر الماضى.

وقالت بطلة إفريقيا برصيد ١٢٨٣ نقطة، إنها ستسعى لتعويض أوليمبياد ريو دى جانيرو ٢٠١٦، وحصد ميدالية ورفع علم مصر فى الأوليمبياد المقبلة، مشيرة إلى أنها توقعت حصولها على بطولة إفريقيا الأخيرة.

■ فى البداية كيف تحسب نقاط لعبة الخماسى الحديث؟
- «الخماسى» عبارة عن ٥ مسابقات تشمل «اختراق الضاحية، والسباحة، والرماية، وسلاح سيف (المبارزة)، والفروسية»، وكل مسابقة أشارك فيها أنال نقاطًا معينة وفقًا للنتيجة التى أحققها بها، على أن يرتب اللاعبون فى النهاية بحسب ما يحصلون عليه من نقاط.
■ ماذا عن إنجاز التتويج بذهبية إفريقيا؟
- حققت ذهبية بطولة إفريقيا بعد منافسة شرسة مع بطلة جنوب إفريقيا أليدا فان دير ميروى، التى حققت مجموع نقاط ١٢٥٧، وكانت أمنيتى منذ فترة طويلة أن أكون بطلة إفريقيا، بجانب التأهل لأوليمبياد طوكيو، المقرر إقامتها صيف العام المقبل، الحدث الأهم الذى لا يأتى إلا كل ٤ سنوات، وهو طموح وحلم أى لاعب.
■ شاركتِ فى أوليمبياد ٢٠١٦ ريو دى جانيرو، لكنك لم تحققى ميدالية.. ما طموحك فى طوكيو ٢٠٢٠؟
- بالتأكيد طموحى هذه المرة تحقيق ميدالية، ولن أكتفى بالتمثيل المشرف.
■ أنت أول لاعبة مصرية تتأهل لأوليمبياد طوكيو. ما شعورك الآن وهل توقعت ذلك؟
- إقامة بطولة إفريقيا للخماسى الحديث مبكرًا فى فبراير كانت سببًا فى أن يصبح أول لاعبين متأهلين للأوليمبياد هما لاعبا الخماسى الحديث. ونعم توقعت تأهلى بالفعل بحكم خبرتى، لكن كنت أضع احتمال عدم التأهل فى ذهنى، لأن كل شىء نصيب وبيد الله، بالإضافة لتقارب مستويات لاعبات قارة إفريقيا.
■ يتأهل الكثيرون للأوليمبياد لكن لماذا لا نحقق سوى ميداليتين أو ٣ ميداليات؟
- لدينا أبطال على أعلى مستوى فى مختلف الألعاب، لكن تحقيق ميدالية يحتاج «شغل كتير جدًا» ودعمًا وصرفًا على نحو أفضل، لأنها ليست بطولة جمهورية، فالدول الأوروبية بأكملها تستعد لهذا الحدث وتجهز له بطريقة احترافية وتصل سنوات الإعداد للبطل إلى نحو ٣ أو ٤ سنوات، بينما وللأسف نحن نستعد قبل الأوليمبياد بشهرين أو ٣ أشهر، ونبدأ الإعداد فى وقت متأخر لذلك لا نحقق المطلوب.
■ مَنْ مثلك الأعلى؟
- مثلى الأعلى لاعبة ليتوانية تدعى «لورا اسديسكايتى» وهى أم لفتاة عمرها ١٠ سنوات، ومع ذلك بطلة عالمية فى الخماسى الحديث وتُوجت بذهبية أوليمبياد ٢٠١٢ فى لندن.
■ فى النهاية ما طموح هايدى عادل الذى تسعى إليه؟
- عندما تأهلت لـ«ريو ٢٠١٦» كنت أصغر فتاة فى البعثة المصرية، ولم أحقق ميدالية بسبب عدم اكتمال خبرتى، هذه المرة أسعى لرفع علم مصر، وأن أنافس على ميدالية، وأقولها مرة أخرى: «لن أكتفى بالتمثيل المشرف».

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

"الأرصاد": سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدًا

7 جنيهات انخفاضًا في أسعار الذهب

المؤبد لموظف قتل مديره لعدم منحه إجازة

تشييع جنازة أول ضحية لمسيرات الجزائر

ads
الأكثر قراءة

كورة ستار: مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر - يوتيوب | يلا شوت

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

أبطال أفريقيا: بث مباشر مباراة الإسماعيلي ضد قسنطينة الجزائري يلا شوت yalla shoot اونلاين

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

ألبومات الصور

بالصور.. عزاء وسام حنفي عضوة " روتاري" ضحية حادث محطة مصر

بالصور.. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص في الغردقة

إنشاء جراج حضارى جديد بمطروح "صور"

محافظ أسيوط يزور سيدة أُُهملت 12 عامًا

رياضة

المصري عبداللطيف منيع يحصد فضية بطولة "دان كلوف" للمصارعة

السويسري روجر فيدرير يتوج ببطولة دبي للتنس للمرة الثامنة في تاريخه

مدير هيئة استاد القاهرة: انتظروا تغييرًا فى كل «شبر»

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

كورة ستار: مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر - يوتيوب | يلا شوت

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

أبطال أفريقيا: بث مباشر مباراة الإسماعيلي ضد قسنطينة الجزائري يلا شوت yalla shoot اونلاين

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

ads
كشكول

ننشر أهم تصريحات نائب وزير التعليم بشأن العقود المؤقتة

«عين شمس» تحصل على ترتيب متقدم في ثلاث مجالات رئيسية بتصنيف QS

فنون تطبيقة حلوان تحصل على الإعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم

يالصور.. «التداوي» يشهد نهائي دوري أوائل الطلبة للتعليم الثانوي العام

طب عين شمس تحصل على الاعتماد والجودة للمرة الثانية

الأمصار

الرئيس عباس يزور بغداد برفقة رياض المالكي غدا

غارة جوية إسرائيلية تستهدف موقع لـ"حماس" في قطاع غزة

جوايدو يعود لفنزويلا بعد جولته الخارجية.. وسط مخاوف من اعتقاله

موريتانيا تختار ولد محمد خونة رئيسا مؤقتا للحزب الحاكم

الفيفا يقر تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

حكاية سائق توك توك مصاب بشلل نصفى "فيديو"

لوحة إلكترونية تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد بلندن

أبرزها "كليوباترا".. أفلام عالمية مستوحاة من الحضارة الفرعونية

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

خطوط الأظافر علامات صحية خطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎