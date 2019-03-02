هايدى عادل أولى المتأهلات لـ«أوليمبياد طوكيو»: لن أكتفى بالتمثيل المشرف

وعدت هايدى عادل، لاعبة المنتخب الوطنى لـ«الخماسى الحديث»، بعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف فى أوليمبياد طوكيو، المقرر إقامتها صيف العام المقبل ٢٠٢٠، وذلك بعد تأهلها لفعالياتها بالحصول على ذهبية بطولة إفريقيا المقامة فى القاهرة، الشهر الماضى.



وقالت بطلة إفريقيا برصيد ١٢٨٣ نقطة، إنها ستسعى لتعويض أوليمبياد ريو دى جانيرو ٢٠١٦، وحصد ميدالية ورفع علم مصر فى الأوليمبياد المقبلة، مشيرة إلى أنها توقعت حصولها على بطولة إفريقيا الأخيرة.



■ فى البداية كيف تحسب نقاط لعبة الخماسى الحديث؟

- «الخماسى» عبارة عن ٥ مسابقات تشمل «اختراق الضاحية، والسباحة، والرماية، وسلاح سيف (المبارزة)، والفروسية»، وكل مسابقة أشارك فيها أنال نقاطًا معينة وفقًا للنتيجة التى أحققها بها، على أن يرتب اللاعبون فى النهاية بحسب ما يحصلون عليه من نقاط.

■ ماذا عن إنجاز التتويج بذهبية إفريقيا؟

- حققت ذهبية بطولة إفريقيا بعد منافسة شرسة مع بطلة جنوب إفريقيا أليدا فان دير ميروى، التى حققت مجموع نقاط ١٢٥٧، وكانت أمنيتى منذ فترة طويلة أن أكون بطلة إفريقيا، بجانب التأهل لأوليمبياد طوكيو، المقرر إقامتها صيف العام المقبل، الحدث الأهم الذى لا يأتى إلا كل ٤ سنوات، وهو طموح وحلم أى لاعب.

■ شاركتِ فى أوليمبياد ٢٠١٦ ريو دى جانيرو، لكنك لم تحققى ميدالية.. ما طموحك فى طوكيو ٢٠٢٠؟

- بالتأكيد طموحى هذه المرة تحقيق ميدالية، ولن أكتفى بالتمثيل المشرف.

■ أنت أول لاعبة مصرية تتأهل لأوليمبياد طوكيو. ما شعورك الآن وهل توقعت ذلك؟

- إقامة بطولة إفريقيا للخماسى الحديث مبكرًا فى فبراير كانت سببًا فى أن يصبح أول لاعبين متأهلين للأوليمبياد هما لاعبا الخماسى الحديث. ونعم توقعت تأهلى بالفعل بحكم خبرتى، لكن كنت أضع احتمال عدم التأهل فى ذهنى، لأن كل شىء نصيب وبيد الله، بالإضافة لتقارب مستويات لاعبات قارة إفريقيا.

■ يتأهل الكثيرون للأوليمبياد لكن لماذا لا نحقق سوى ميداليتين أو ٣ ميداليات؟

- لدينا أبطال على أعلى مستوى فى مختلف الألعاب، لكن تحقيق ميدالية يحتاج «شغل كتير جدًا» ودعمًا وصرفًا على نحو أفضل، لأنها ليست بطولة جمهورية، فالدول الأوروبية بأكملها تستعد لهذا الحدث وتجهز له بطريقة احترافية وتصل سنوات الإعداد للبطل إلى نحو ٣ أو ٤ سنوات، بينما وللأسف نحن نستعد قبل الأوليمبياد بشهرين أو ٣ أشهر، ونبدأ الإعداد فى وقت متأخر لذلك لا نحقق المطلوب.

■ مَنْ مثلك الأعلى؟

- مثلى الأعلى لاعبة ليتوانية تدعى «لورا اسديسكايتى» وهى أم لفتاة عمرها ١٠ سنوات، ومع ذلك بطلة عالمية فى الخماسى الحديث وتُوجت بذهبية أوليمبياد ٢٠١٢ فى لندن.

■ فى النهاية ما طموح هايدى عادل الذى تسعى إليه؟

- عندما تأهلت لـ«ريو ٢٠١٦» كنت أصغر فتاة فى البعثة المصرية، ولم أحقق ميدالية بسبب عدم اكتمال خبرتى، هذه المرة أسعى لرفع علم مصر، وأن أنافس على ميدالية، وأقولها مرة أخرى: «لن أكتفى بالتمثيل المشرف».

