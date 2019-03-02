بايرليفركوزن يفوز على فرايبورج بثنائية نظيفة في الدوري الألماني

فاز فريق نادي بايرليفركوزن على ضيفه فرايبورج بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "باي أرينا" ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".



أحرز هدفي اللقاء لاعب خط الوسط التشيلي تشارلز أرانجيز في الدقيقة الرابعة، والجناح الجاميكي ليون بايلي في الدقيقة 73.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرليفركوزن إلى 39 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب فرق البوندسليجا، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي باقي مباريات الجولة التي لعبت في نفس التوقيت، حقق فريق فورتونا فوزا كبيرا على مضيفه شالكة برباعية نظيفة، وآينتراخت فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تغلب هرتا برلين على ماينز بهدفين مقابل هدف، ولايبزيج على نورنبرج بهدف نظيف.