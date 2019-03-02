القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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السبت 02/مارس/2019 - 06:45 م

الجزائر تشارك في اجتماع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف

الجزائر تشارك في
أ ش أ
dostor.org/2537578

يشارك وفد من المجلس الجزائري لحقوق الإنسان بقيادة رئيسته فافا سيد لخضر بن زروقي، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 4 إلى 7 مارس الجاري بجنيف.
وقال بيان صادر عن المجلس اليوم، إن الاجتماع يناقش عدة محاور تتمثل في دراسة مشروع خطة عمل التنمية المستدامة لسنة 2019 ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوقاية ومنع نشوء ظروف تؤدي إلى النزوح الداخلي.
ويتناول الاجتماع مسألة تنفيذ ومتابعة واستعراض الميثاق العالمي الخاص بالهجرة القائمة على حقوق الإنسان والمراعية للاعتبارات الإنسانية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى موضوع يتعلق بنهج حقوق الإنسان للنساء والفتيات من خلال تطبيق ولاية وصلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس.
كما سيشارك وفد المجلس الجزائري لحقوق الإنسان في الاجتماعات السنوية الخاصة بالشبكة الإفريقية والعربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

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