التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

يلتقى ريال مدريد مع برشلونة اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى قمة مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".



كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة التى تستحوذ على اهتمام عشاق الساحرة المستديرة فى مختلف أنحاء العالم.



ومن المنتظر أن يخوض سانتياجو سولارى،المدير الفنى لريال مدريد، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: تيبو كورتوا فى حراسة المرمى، دانيكا رفاخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران - مارسيلو (ريجيليون) فى الدفاع، وفى خط الوسط: كاسيميرو – تونى كروس – لوكا مودريتش، وفى خط الهجوم: فينيسيو سجونيور – جاريث بيل – وكريم بنزيما.



ويخوض أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة، مباراة الريال بتشكيل يضم كلاً من: مارك أندري تيرشتيجين فى حراسة المرمى، نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتى – جوردى ألبا فى خط الدفاع، وفى خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثر – إيفان راكيتيتش، وفى خط الهجوم: عثمان ديمبلى – ليونيل ميسي – لويس سواريز.