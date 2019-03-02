القنوات الناقلة لمباراة real madrid vs barcelona اليوم

يلتقي، مساء اليوم السبت، نادي ريال مدريد الإسباني مع غريمه التقليدي برشلونة، في قمة الكرة الإسبانية «كلاسيكو الأرض»، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.



تذاع المواجهة على شبكة “بين سبورتس” وتحديداً على قناة HD1، وhd3، مع تعليق صوتي رؤوف خليف من الملعب وخليل البلوشي وخالد الغول.



في الدوري، يتصدر برشلونة الترتيب بـ57 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، ويأتي ريال مدريد ثالثاً بـ 48 نقطة.