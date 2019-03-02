سريع وادي زم يحقق فوزًا مهمًا على الفتح الرباطي بدوري المغرب

حقق سريع وادي زم فوزًا مهمًا 1-صفر على ضيفه الفتح الرباطي ضمن الجولة 20 لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم السبت.



ومنح لاعب الوسط ساليف كوليبالي القادم من ساحل العاج هدف الفوز لسريع وادي زم في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.



وحاول الفتح إدراك التعادل في الشوط الأول بتسديدة مروان سعدان التي مرت إلى جوار القائم.



وطالب الفتح الرباطي بركلة جزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب ليحتج مدرب الضيوف بشدة على قرار الحكم الذي قام بطرده.



وتحسن أداء الفتح في الشوط الثاني خاصة بعد إجراء ثلاثة تغييرات هجومية لكن صاحب الأرض كان الأخطر.



وارتقى سريع وادي زم، الذي انفصل بالتراضي عن مدربه المصري طارق مصطفى وتعاقد مع حسن بن عبيشة الذي تابع اللقاء من المدرجات، للمركز 12 برصيد 22 نقطة.



وفي المقابل تراجع الفتح الرباطي للمركز 11 بعد تجمد رصيده عند 23 نقطة.