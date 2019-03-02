القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

مصر
السبت 02/مارس/2019 - 06:56 م

طوارئ بـ"الزراعة" لمواجهة العترة الجديدة من أنفلونزا الطيور h5n2

طوارئ بـالزراعة لمواجهة
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2537536

تشهد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة من الطوارئ للفحص والتقصي حول العترة الجديدة من أنفلونزا الطيور بعد حدوث أزمة بين الزراعة ومنتجي الدواجن بسبب العترة الجديدة.

حيث اعتبر منتجو الدواجن أنها ظهرت في الدواجن، بينما أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، أنها ظهرت في مزارع البط، وأن العترة الجديدة تصيب البط ولا تصيب الدواجن.

وأوضحت محرز، أنه لا توجد أمراض حاليا منتشرة بين الدواجن، ومن لديه أمراض دليل على أنه لا يقوم بتحصين مزرعته، وأن الدولة منحت منتجي الدواجن فرصة لتطوير مزارعهم، لافتة إلى أن من يريد الخروج للصحراء بالمزارع، فقد خصصت الدولة لهم قروضا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الـ٢٠٠ مليار جنيه من البنك المركزي لتطوير صناعة الدواجن.

وقالت محرز لـ" الدستور"، إن من لديه أنفلونز الطيور في مزرعته ليس لديه أمان حيوي، كما أن التحصينات متوفرة بكثرة لأنفلونزا الطيور، لافتة إلى أن المرض لا ينتقل بالهواء، كما أن العترة h5n1 من مرض أنفلونزا الطيور لم تتحور، بل ظهر نوع جديد من أنفلونزا الطيور h5n2، وأن الحالات التي ظهرت في مزارع البط وليست في مزارع الدواجن، وإلا كان أصحاب المزارع أبلغوا وزارة الزراعة للحصول على تعويضات لمزارعهم وهم لهم مصلحة في الإبلاغ عنها.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، هو خروج صغار المربين خلال دورة الشتاء في الشهرين الماضيين، نتيجة أنه ليس لديهم نظام التدفئة في المزارع أو ليس لديهم تغطية تكلفة التدفئة، مطالبة من لديه مشكلة في المزارع عليه إبلاغ الوزارة فورا، ونتلقى الشكاوى على الخط الساخن ١٩٥٦١ لتشخيص المرض والعلاج.

وكانت قد ظهرت أول حالات لمرض أنفلونزا الطيور في مصر عام 2006 في الطيور ثم انتقل للإنسان.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ 3 أيام

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ اسبوع

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ اسبوع

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ أقل من شهر

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

الآن

"التعليم": مراجعة كافة العقود الخاصة بمسابقة المعلمين المؤقتة

مصادر: الرئاسة الجزائرية تعلن عن أخبار مهمة خلال ساعات

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

«قانون العَقر».. ضحايا الكلاب الضالة يتحدثون لـ«الدستور»

ads
الأكثر قراءة

كورة ستار: مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر - يوتيوب | يلا شوت

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

السيسى يطلع على سير التحقيقات فى حادث محطة مصر

ألبومات الصور

إنشاء جراج حضارى جديد بمطروح "صور"

محافظ أسيوط يزور سيدة أُُهملت 12 عامًا

"إشراقة أمل" بالبحيرة تناقش "التمكين الاقتصادى للسجينات السابقات"

توجبهات بسرعة الانتهاء من تحويل خطوط المياه المتعارضة مع المترو

رياضة

بايرليفركوزن يفوز على فرايبورج بثنائية نظيفة في الدوري الألماني

لايبزج يتقدم مؤقتا للمركز الثالث بالبوندسليجا

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

كورة ستار: مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر - يوتيوب | يلا شوت

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

السيسى يطلع على سير التحقيقات فى حادث محطة مصر

ads
كشكول

بالصور.. «مرتجي» تلتقي بمسئولي وأولياء أمور طلاب التربية الخاصة

بالصور.. وكيل تعليم شمال سيناء تزور معرض نقابة المعلمين

"يوم مع أستاذي" يوم رياضي بتربية رياضية طنطا

"التنمية المستدامة والشمول المالي" مؤتمر علمي بتجارة طنطا .. 15 أبريل

حملات توعية بكليات طنطا بأهمية إجراء الفحص فيروس سي

الأمصار

بقذائف الهاون.. مليشيا الحوثي تحاول اغتيال رئيس الوفد الأممي

وزير الخارجية البريطاني:اتفاق الحديدة يتقدم بصورة "هشة"

الجيش اليمني يحرر عدة قرى ومناطق جديدة في رازح بصعدة

بعد تخطيطه لقتل المتظاهرين.. بوتفليقه يُقيل مدير حملته الانتخابية

مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق في وسط مقديشيو

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

حكاية سائق توك توك مصاب بشلل نصفى "فيديو"

لوحة إلكترونية تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد بلندن

أبرزها "كليوباترا".. أفلام عالمية مستوحاة من الحضارة الفرعونية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

النوم في العطلات لا يحمى من مخاطر قلته خلال الأسبوع

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎