طوارئ بـ"الزراعة" لمواجهة العترة الجديدة من أنفلونزا الطيور h5n2

تشهد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة من الطوارئ للفحص والتقصي حول العترة الجديدة من أنفلونزا الطيور بعد حدوث أزمة بين الزراعة ومنتجي الدواجن بسبب العترة الجديدة.



حيث اعتبر منتجو الدواجن أنها ظهرت في الدواجن، بينما أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، أنها ظهرت في مزارع البط، وأن العترة الجديدة تصيب البط ولا تصيب الدواجن.



وأوضحت محرز، أنه لا توجد أمراض حاليا منتشرة بين الدواجن، ومن لديه أمراض دليل على أنه لا يقوم بتحصين مزرعته، وأن الدولة منحت منتجي الدواجن فرصة لتطوير مزارعهم، لافتة إلى أن من يريد الخروج للصحراء بالمزارع، فقد خصصت الدولة لهم قروضا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الـ٢٠٠ مليار جنيه من البنك المركزي لتطوير صناعة الدواجن.



وقالت محرز لـ" الدستور"، إن من لديه أنفلونز الطيور في مزرعته ليس لديه أمان حيوي، كما أن التحصينات متوفرة بكثرة لأنفلونزا الطيور، لافتة إلى أن المرض لا ينتقل بالهواء، كما أن العترة h5n1 من مرض أنفلونزا الطيور لم تتحور، بل ظهر نوع جديد من أنفلونزا الطيور h5n2، وأن الحالات التي ظهرت في مزارع البط وليست في مزارع الدواجن، وإلا كان أصحاب المزارع أبلغوا وزارة الزراعة للحصول على تعويضات لمزارعهم وهم لهم مصلحة في الإبلاغ عنها.



وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، هو خروج صغار المربين خلال دورة الشتاء في الشهرين الماضيين، نتيجة أنه ليس لديهم نظام التدفئة في المزارع أو ليس لديهم تغطية تكلفة التدفئة، مطالبة من لديه مشكلة في المزارع عليه إبلاغ الوزارة فورا، ونتلقى الشكاوى على الخط الساخن ١٩٥٦١ لتشخيص المرض والعلاج.



وكانت قد ظهرت أول حالات لمرض أنفلونزا الطيور في مصر عام 2006 في الطيور ثم انتقل للإنسان.