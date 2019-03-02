القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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السبت 02/مارس/2019 - 05:38 م

جامعة بني سويف تشارك في تفعيل برنامج ريادة الأعمال باليونسكو

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن
أ ش أ
dostor.org/2537499

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، ترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في تفعيل برنامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حول ريادة الأعمال، والمقرر عقد أولى دوراته في الفترة من 17- 26 مارس الجاري بالقاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم السبت أن البرنامج التدريبي لريادة الأعمال سيتم عقده بالشراكة بين مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، مؤكدا استيفاء الأعضاء المرشحين كمتدربين للمعايير الواجب توافرها.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن تلك المعايير تتلخص في أن يكون أستاذا جامعيا، والخبرة في مجال التوظيف الذاتي، والقدرة على العمل في مجموعات، والخبرة في الأعمال التجارية الخاصة والعمل في مجال آخر ذي صلة، إضافة إلى القدرة على تصميم برامج فعالة وتقديم خدمات التدريب، والرغبة في تقديم التدريب في مجال إدارة الأعمال، وإجادة اللغة الإنجليزية، والخبرة في تدريب أصحاب المشاريع الصغيرة، ومهارات الاتصال الجيدة والكفاءة في تقنيات التعليم والتدريب.

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