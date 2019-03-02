خليفة بن زايد يتسلم رسالتين خطيتين من رئيسى موريتانيا وبنين

تسلم الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، رسالتين خطيتين من نظيريه الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، والبنيني باتريس تالون، تتعلقان بالعلاقات الثنائية بين بلاده وكل من موريتانيا وبنين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تسلم الرسالتين خلال لقائه مع نظيريه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والبنيني أورليان أقبينونسي في اليوم الختامي لأعمال الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد في أبوظبي.



وأكد وزيرالخارجية الإماراتي- خلال اللقاءين- الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات وكل من موريتانيا وبنين وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.



من جانبهما، أعرب الوزيران الموريتاني والبنيني عن تطلع بلادهما لتعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في جميع المجالات، وأشادا بالمكانة الرائدة التي تحتلها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.