القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
عالم
السبت 02/مارس/2019 - 05:18 م

باكستان: استئناف تشغيل خدمة القطار الرئيسية مع الهند بعد غد

باكستان: استئناف
أ ش أ
dostor.org/2537480

أعلن وزير السكك الحديدية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، استئناف تشغيل خدمة القطار الرئيسية مع الهند المجاورة بعد غد الاثنين، التي أوقفتها السلطات الباكستانية مؤقتًا الأسبوع الماضي على خلفية التوترات المتصاعدة بين البلدين.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم السبت أن خط السكة الحديد، المعروف باسم "إكسبرس سامجهوتا"، يربط بين مدينة (لاهور) الباكستانية وبلدة (عطاري) الهندية الحدودية، وأثر تعليق تشغيله على مستخدميه من كلا البلدين.
يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.
ويذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

منذ 3 أيام

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة

منذ 4 أيام

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

منذ أقل من شهر

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ أقل من شهر

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

منذ أقل من شهر

مجلس العموم البريطاني يصوت ضد استراتيجية ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

الآن

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 7 في إطلاق نار على حدود كشمير

"الجارالله": بوتفليقة سيعلن انسحابه من الترشح للرئاسة خلال ساعات

رواتب لاعبي "الدوري الإنجليزي".. محمد صلاح يتساوى مع هاري كين ومحرز

الفتى الذهبى.. رحلة الأمريكان لاصطياد "حمزة بن لادن"

ads
الأكثر قراءة

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

السيسى يطلع على سير التحقيقات فى حادث محطة مصر

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

تانك مغطى بعلبة كشري.. تخوفات من تكرار حادث محطة مصر.. صور

ألبومات الصور

بالصور.. "ماسورة الموت" طريق تلاميذ البحيرة لمدرسة "عزبة الديب"

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

رياضة

مدير المنتخب الوطني يؤكد جاهزية النيجر لاستضافة مباراة مصر

إسبانيول يفوز على ضيفه بلد الوليد 3-1 في الدوري الإسباني

سيميوني: نتيجة الكلاسيكو لا تعنيني ونركز على أنفسنا في صراع الدوري

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

السيسى يطلع على سير التحقيقات فى حادث محطة مصر

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

تانك مغطى بعلبة كشري.. تخوفات من تكرار حادث محطة مصر.. صور

ads
كشكول

"التوافق الزواجي لدى الزوجات" دراسة تحليلية باقتصاد منزلي المنوفية

جنوب الوادى تفتتح الملتقى الأدبى الثانى بمشاركة 8 جامعات مصرية

انطلاق تدريب معلمى الأول الثانوى على دمج التكنولوجيا بالتعليم

تعاون جامعة الإسكندرية واليورومتوسطية لإنشاء مراكز إبداع المدن الذكية

بالصور.. ملتقى توظيف لشركات لرواد الأعمال بالجامعة الألمانية

الأمصار

مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق في وسط مقديشيو

بسبب كرة قدم.. حبس 14 معلما تركيا لخلافهم مع فريق المدعي العام

مصر تدعو إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار بين باكستان والهند

عقب التظاهرات الرافضة لبوتفليقة.. ماهي السيناريوهات المحتملة للحكومة الجزائرية

خلال مشاركته في مظاهرات الجمعة.. وفاة نجل أول رئيس للجزائر

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

حكاية سائق توك توك مصاب بشلل نصفى "فيديو"

لوحة إلكترونية تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد بلندن

أبرزها "كليوباترا".. أفلام عالمية مستوحاة من الحضارة الفرعونية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

وصفات طبيعية بالكركم للعناية بالبشرة والتخلص من حبوب الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎