سيدة فى دعوى خلع: "زوجى بخيل جدًا.. ضربنى بسبب 10 جنيهات"

داخل محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تجلس فتاه رشيقة القوام ترتدى نظارة شمس لتخفي معالم وجهها عن الماره، تنتظر خروج الحاجب لينادي على رقم دعواها التي تحمل رقم 2863 لسنة 2019 أحوال شخصية والتي تقدمت فيها لخلع زوجها "عصام. ع" مبررة بخله الشديد ورفضه تسوقها من محلات أوكازيون مع شقيقتها وصديقتها.



وقالت "أميرة. م"، 25 سنة: "عشت بمنزل والدي طوال السنوات الماضية أفضل معيشة لم يبخل والدي علي بأي شئ وطلباتي كلها مجابة، واتصدمت بالواقع المرير بعد زواجي، فزوجي رجل بخيل جدًا برغم حالته المادية الميسورة؛ الا أن كل شئ يحسبه بالورقة والقلم".



وأضافت الزوجة: "حالة البخل كانت تظهر عليه أثناء فترة الخطوبة لكني كنت ألتمس له أعزارًا كثيرة بأن عليه مستلزمات كثيرة من الشقة والعفش وغيره، لكن بعد الزواج اكتشفت طبعه الصعب وحبه للأموال ولديه استعداد كامل بأن يهينني ويحاسبني على جنيه واحد".



واستكملت: "كان دائمًا يرفض ذهابي لشراء متطلبات المنزل من محل أوكازيون وأقنعته بأن المحل يعلن عن عروض كثيرة وعلينا الاستفادة بها وذهبت لشراء مستلزمات المنزل فخطأ عامل الكاشير وأضاف لي كيس برغل ثمنه 10 جنيهات لم أشتريه وتفاجأت بذلك بعد وصولي المنزل، فغضب زوجي وقام بضربي وسحلي بالشقة وبعد توسلات كثيرة له قام بطردي للخارج ومنذ شهرين وأنا بمنزل والدي لم يسأل عني بمكالمة واحدة؛ لذلك لجأت لرفع دعوي خلع ضده".