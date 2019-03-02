رابط (مشاهدة مجاني) يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الآن HD لايف مباشر

القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
مباريات
السبت 02/مارس/2019 - 05:00 م

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مباراة برشلونة وريال مدريد تشاهدونها السبت في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالعالم كلاسيكو الكرة الأرضية بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة الإ الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، والموافق الثاني من شهر مارس الجاري 2019، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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هي قمة كروية دسمة ينتظرها الملايين بل المليارات من الجماهير ليس في إسبانيا وحدها وإنما في كل بقعة من بقاع الأرض، ففي مصر والأردن وفلسطين تتابعون الكلاسيكو في تمام الساعة العاشرة الإ الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم السبت.
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تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد:
التردد (ميجا هرتز) 11547
معدّل استقطاب الموجة Vertical
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
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