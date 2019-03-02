المصرى: إطلاق برنامج تدريبي لصحة وسلامة الغذاء بالمطاعم السياحية

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه تم إطلاق أولى الدورات التدريبية لمديرى المطاعم السياحية، بالتعاون مع شركة دايڤرسي Diversy وبالتنسيق بين الغرفة ووزارة السياحة.



وأضاف المصرى، فى تصريحات صحفية، أن هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لانطلاق البرنامج التدريبي لصحة وسلامة الغذاء.



وأشار إلى أن تنفيذ هذه الدورة يتم في إطار الخطة المتكاملة التي أعدتها وزارة السياحة لتدريب العاملين بقطاع السياحة المصري للارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين.



جدير بالذكر أن شركة دايڤرسي هي شركة متخصصة في تقديم حلول مستدامة للصحة المهنية وسلامة الغذاء من خلال إدخال أساليب التكنولوچيا الحديثة.