مصر تدعو إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار بين باكستان والهند

دعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند، على أثر التطورات الأخيرة التي وقعت بين البلدين في أعقاب التفجير الإرهابي الذي شهده الشطر الهندي من كشمير.



وأكدت مصر أهمية تغليب لغة الحوار بين البلدين من أجل تسوية كافة المسائل العالقة بينهما، وتجنب التصعيد لما له من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة.



كما أكد البيان ثقة مصر في حكمة البلدين من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجاوز الأزمة الراهنة.