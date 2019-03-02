(بث مباشر) مباراة مانشستر سيتى ضد بورنموث اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وبورنموث (رابط جديد)
يلتقى مانشستر سيتى بورنموث اليوم السبت 2/3/2019 ضمن مباريات الدورى الانجليزي الممتاز | مشاهدة مباراة مانشستر سيتى يلا شوت yalla shoot
تقام مباراة مانشستر سيتى وبورنموث اليوم السبت على ستاد فيتنس فيرست في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفى السادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات مشاهدة مباراة مان سيتي وبورنموث رابط الاسطورة مجانى
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