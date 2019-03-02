شرطة التموين تضبط 13 قضية أسطوانات بوتاجاز

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 13 قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها 594 أسطوانة بوتاجاز، وضبط 3 قضايا مواد بترولية ضُبط خلالها 99180 لتر مواد بترولية، وضبط 7 قضايا دقيق مدعم وأقماح ضُبط خلالها 89،550 طن دقيق.



وتمكنت شرطة التموين من ضبط 235 قضية فى مجال مخالفات المخابز ضبط خلالها 4100 رغيف خبز، وضبط 21 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالها "4،066 طن سكر – 6660 عبوة زيت طعام".



وتمكنت شرطة التموين من ضبط 5 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، وضبط 37 قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها "19،006 طن مواد غذائية متنوعة، 16597 عبوة مواد غذائية" مقرمشات - زيت طعام".



وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 27 قضية فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها "50 كيلو جرام بويات، 400 لتر منظفات، 1054 عبوة مستحضرات تجميل".



وتمكنت شرطة التموين من ضبط 570 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص" وضبط 43 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها "6،650 طن لحوم، 115 كيلو جرام أسماك".



ونجحت شرطة التموين في ضبط 25 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر ضبط خلالها "13800 عبوة سجائر ومعسل"، وضبط 5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية ضبط خلالها 3،370 طن أسمدة وأعلاف، 420 عبوة مبيدات زراعية"، وضبط قضيتين فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر ضبط خلالها "3963 مستلزمات طبية وقطع أجهزة كهربائية".