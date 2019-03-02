عروض مسرحية وورش رسم لفرقة "الشمس" بمعرض زايد للكتاب

صرحت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة الشمس التابعة للبيت الفنى للمسرح، بأن الفرقة ستشارك فى فعاليات معرض "الشيخ زايد للكتاب" المقام خلال الفترة من 1 حتى 10 مارس الجارى، من خلال عرض عرائس "حكاوى الأراجوز وعرائس الشمس"، بالإضافة إلى ورش للفنون التشكيلية وأخرى للرسم.



وأضافت أن الفرقة تقيم ورشة للرسم لذوى القدرات الخاصة على مسرح الحديقة الدولية، فى السادسة من مساء يوم السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، تحت إشراف الفنان شادى قطامش.



وأكد الفنان يوسف أبوزيد، المشرف الفنى للفرقة، أن الفرقة ستقدم العرضين المسرحيين "الحكاية روح" و"ويبقى الأمر معلقا" ضمن فعاليات معرض الشيخ زايد للكتاب، مشيرًا إلى أن "ويبقى الأمر معلقًا" هو أول ورشة مصرية تونسية سورية استمرت لمدة أربع شهور بواقع 8 ساعات يوميًا، للمخرج التونسى محمد العتيرى، وهو مخرج بمسرح الاحتياجات الخاصة بتونس وعضو مؤسس لمؤسسة الأيام الدولية للمسرحيين الصم بتونس، وعضو مسرح بلا حدود.



"ويبقى الأمر معلقًا" يناقش قضية أطفال الشوارع وأسبابها ونتائجها، ويلقى الضوء على الخلافات الأسرية باعتبارها من أهم أسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، ويعمل على بث روح المثابرة فى تصحيح الأوضاع، لينجح الأطفال فى نهاية العرض فى لم شمل أسر ذويهم.



والعرض البطولة فيه للفنانين "محمد ناصر، آمنة عبدالعزيز، سهر من سوريا، أحمد الدسوقى، عفاف ممدوح" إلى جانب مجموعة من أعضاء الفرقة من متحدى الإعاقة، ديكور وملابس الفنان شادى قطامش.



وعرضت "ويبقى الأمر معلقًا"، للمرة الأولى، بملتقى "بكرة أحلى" لذوى القدرات الخاصة الذى أقيم بمركز الهناجر للفنون بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، وأيضًا فى احتفالية "ملتقى الإنسانية" التى عقدت بمسرح الجلاء بالقوات المسلحة ونظمتها منظمة الأمم المتحدة للفنون تحت رعاية وزارة الدفاع، بالإضافة إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب، كما سيشارك العرض فى مهرجان "أفنيون للمسرح" بفرنسا.



أما العرض المسرحى "الحكاية روح" تدور أحداثه حول حياة كوكبة من كبار الفنانين الذين هم رموز متحدى الإعاقة أمثال "عمار الشريعي، سيد مكاوي، طه حسين"، ويوضح العرض كيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتهم، حتى أصبحوا من أهم فناني مصر والعالم العربي، ويهدف العرض إلى بث الطاقة الإيجابية في النفوس، ويحث على تحدي الصعاب ومواجهتها.



يشارك فى العرض بجانب مجموعة من أعضاء الفرقة من متحدى الإعاقة، المطرب "سيد مترو" وهو من متحدى الإعاقة الحركية، ويصاحب العرض مترجم للغة الإشارة، بطولة الفنانين "رحمة، إيناس نور، وائل أبوالسعود، ماهر محمود"، ألحان: أحمد الناصر، استعراضات: شريف فؤاد، تصميم ملابس: نهاد السيد، إضاءة: عز حلمى، ديكور: محمد هاشم، تأليف وأشعار: مصطفى زيكو، إخراج: محمد متولي.



يذكر أن فرقة الشمس قد تكونت بهدف دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع المجتمع، تحت رئاسة الفنانة وفاء الحكيم.