رئيس شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار في مارس بسبب تحسن الطقس

أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار كرتونة البيض، اليوم السبت، داخل المزارع والأسواق، بينما استقرت أسعار الدواجن ولم تشهد أي تحركات.



وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض سعر كرتونة البيض جنيهان حيث تصل إلى 35.5 جنيه يرجع إلى استقرار الطقس.



وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن عدم استقرار الطقس تسبب في نفوق عدد كبير من الدواجن، لكن بعد استقرار الطقس أصبح سعر الدواجن ثابت عند 27 جنيهًا، قائلًا: "على 20 مارس الجاري هيكون في استقرار أكتر في الأسعار لأن الطقس هيكون اتحسن وتكلفة الانتاج هتكون أقل".



