تفاصيل جديدة في تقارير اللجنة الهندسية عن حادث قطار "محطة مصر"

كشفت التقارير المبدئية في حادث قطار محطة مصر، التي تسلمتها نيابة شمال القاهرة الكلية، أن المسئولية تقع كاملة على عاتق المتهمين الستة.



وتبين من التقارير أن عمال المناورة عقب تلقيهم اتصالًا من سائق القطار المتسبب في الحادث بأنه نزل للتشاجر مع سائق آخر اصطدم به، دون أن يفصله وكان قد أعطاه السرعة، لم يهتما بالأمر، وكذلك عمال التحويلة الذين عندما رأى حشرجة القطارين، لم يفتح "سنافور" أو تحويلة جديدة للقطار، وأهملوا في أداء عملهم مما تسبب في الحادث الذي أوقع 22 شهيدًا و41 مصابًا.



كان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر، اليوم السبت، تجديد حبس 6 متهمين في حادث تصادم قطار محطة مصر، 15 يومًا على ذمة التحقيق.



كانت قد وجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والتقصير الذي أسفر عنه الحادث.



وأصدرت النيابة العامة بيانًا، الأربعاء الماضي، بشأن الحادث والذي تضمن أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ تبين من التحقيقات أن الجرار رقم ۲۳۱۰ مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.



وتابع البيان: "ترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها".