جامعة بني سويف تجري أول عملية جراحية بمبادرة "نور العيون"

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، تدشين مبادرة "نور العيون"، لإجراء عمليات المياه البيضاء، وزرع العدسات، بمستشفى رمد بني سويف، بالتعاون مع نوادي روتاري، وذلك برعاية المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، وأحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة هدى رجب؛ مديرة مستشفى الرمد، وآمال صفوت رئيس نادي روتاري بني سويف، ورؤساء وأعضاء نادي روتاري بمحافظات الجمهورية.



وقال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، إن المشروع يأتي تزامنًا مع المبادرة الرئاسية "نور حياة" وتوجهات الدولة؛ حيث أن المشروع يمثل المفهوم الحقيقي للمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية، كما يعمل على إنهاء قوائم الانتظار بالعمليات الجراحية؛ وأن الدولة أولت الاهتمام الأكبر لمكافحة مثل هذه الأمراض.



وأعلن "منصور" عن استعداد الجامعة للمساهمة في إجراء مسح شامل لقرى المحافظة وعمل قوافل طبية لإجراء عمليات للفقراء الأكثر احتياجًا لإجراء مثل هذه العمليات، بواسطة أساتذة وأطباء العيون بالمستشفى الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الرمد، والمشاركة في الانتهاء من 2000 عملية خلال شهرين فقط.



وقام رئيس جامعة بنى سويف، بتوقيع الكشف على الحالات المرضية الأولى التي سيتم إجراء عمليات لها ضمن مبادرة "نور العيون" وبادر بإجراء أول عملية جراحية "مياه بيضاء" لسيدة عجوز بمستشفى الرمد.