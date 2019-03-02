تأجيل طعن أبوالفتوح وآخرين على وضعهم بقوائم الكيانات الإرهابية

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و8 آخرين، والصادر من محكمة الجنايات، بالوضع على قوائم الكيانات الإرهابية، لجلسة 15 يونيو المقبل؛ لضم الأحراز.



كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، قررت إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين، على قوائم الإرهابيين.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، وتطالب فيها بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة.