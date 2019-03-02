جامعة الإسكندرية تستقبل الأمين العام لشبكة المدن اليورومتوسطية

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، نواب رؤساء الجامعات، اليوم السبت، برنار ماسابو، الأمين العام لشبكة المدن اليورومتوسطية، لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وبحث إمكانية التعاون في المشروع المشترك لإنشاء مراكز إبداع المدن الذكية بالإسكندرية وهو مشروع للخدمات بالتعاون مع مدينة نيس على أن يكون وفقا لتلبية احتياجات سكان الإسكندرية.



وأشار الدكتور الكردي خلال اللقاء، إلى أن الجامعة حريصة على التعاون مع مدن البحر المتوسط لتبادل الخبرات والأفكار، مشيرا إلى العديد من اتفاقيات التعاون بين جامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات الفرنسية، وأضاف أن الجامعة تضم مراكز تميز تعمل في مجالات مثل الطاقة والمياه، ورحب بالتعاون في هذا المشروع المقترح وتقديم الدعم الأكاديمي اللازم لتنمية وتطوير الإسكندرية.



ومن جانبه أشار ماسابو إلى أن المشروع معتمد من الاتحاد من أجل المتوسط، وتم التواصل مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويل للمشروع، وذلك في إطار التعاون بشكل عام مع مدن البحر المتوسط، وبشكل خاص مع مدن فاس وتونس والإسكندرية.