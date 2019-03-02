بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم

نقدم لكم البث المباشر - بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون، في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، يلا شوت مانشستر سيتي كورة لايف مانشستر سيتي.

بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم

وتتركز الأنظار مجدداً على مانشستر يونايتد المتجدد والذي يستقبل ساوثهامبتون السابع عشر بعد فوز جيد على أرض كريستال بالاس 3-1، بينها ثنائية للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الباحث عن استعادة موقعه الأساسي في التشكيلة.

بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم

ولا يزال يونايتد، خامس الترتيب بفارق نقطة عن أرسنال الرابع، مستمراً في عودته الرائعة بعد الانفصال عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وتعيين النرويجي أولي غونار سولسكاير في كانون الأول/ديسمبر الماضي.