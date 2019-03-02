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السبت 02/مارس/2019 - 03:24 م

"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى

تضامن الإسكندرية
هبه عويضه
dostor.org/2537375

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية لإنجاح مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجا ورصد جميع الحالات الإنسانية على مستوى محافظات الجمهورية، وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الجاري.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تمكنت من التعامل مع 282 حالة من المشردين إلى جانب 605 أطفال بلا مأوى، وذلك منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحتي الآن.

وأشار إلى أن جميع الحالات تم تقديم الدعم اللازم لها وتحويل الحالات المرضية منها التي تحتاج للعلاج إلى المستشفيات، وأخرى لدور رعاية المسنين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك لدمجهم مع المجتمع وتوفير حياة كريمة من خلال تقديم الأنشطة المختلفة لهم لتعويضهم عما عانوه من قبل.

وأشاد المحافظ بفريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوى بمديرية التضامن الاجتماعي؛ وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة في التعامل مع الحالات والاستجابة السريعة والنزول الفوري لكل البلاغات التي تأتي للفرق في جميع الأوقات.

"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى
"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى
"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى
"تضامن الإسكندرية" تنجح في التعامل مع 887 مواطنا بلا مأوى
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