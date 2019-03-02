"المنشآت السياحية": تدريب العاملين بالقطاع يهدف للارتقاء بالخدمات

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين غرفة المنشآت السياحية ووزارة السياحة خاصة في مجال رفع كفاءة العنصر البشري، مؤكدا على أن الدورة التدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء لمديري المطاعم السياحية المصرية بالتعاون مع غرفة المنشآت السياحية.



وأضاف: " كما أنها ستكون بداية لانطلاق البرنامج التدريبي لصحة وسلامة الغذاء، ومشيرا إلى أن تنفيذ هذه الدورة يتم في إطار الخطة المتكاملة التي أعدتها وزارة السياحة لتدريب العاملين بقطاع السياحة المصري للارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين".



يذكر أن وزارة السياحة قامت اليوم بتنظم دورة تديبية في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء لمديري المطاعم السياحية المصرية بالتعاون مع غرفة المنشآت السياحية بحضور ممثلي شركة دايڤرسي Diversy هي شركة متخصصة في تقديم حلول مستدامة للصحة المهنية وسلامة الغذاء من خلال إدخال أساليب التكنولوجيا الحديثة.