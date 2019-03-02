نفذت اليوم السبت، إدارة مرور الدقهلية، بالتعاون مع حي غرب المنصورة، تعديلات مرورية بمدخل المنصورة الشرقي بشارع الجيش.



بحضور العميد ممدوح الحصى مدير الأدارة العامة لمرور الدقهلية، والعقيد إسلام رمزي، وكيل الإدارة، والمقدم دكتور حاتم طه، وكيل إدارة المرور، والمقدم دكتور شريف شعيع، رئيس مباحث المرور، والمحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، يرافقة أكرم السقا وكيل جهاز الخدمات بالحى.



كما شملت التعديلات غلق اليوتيرن الواصل مابين شارع الجيش ومدخل كوبرى طناح بمحيط مستشفى المنصورة الدولى، وبهذا يكون المدخل لكوبرى طناح من شارع بهرند بجوار بنزينة وطنية، كما تم عمل يوتيرن بمدخل كوبرى طناح.



يذكر ان تلك التعديلات جاءت أحداث سيولة مرورية وتنظيم حركة المركبات بالميدان القادمة من القاهرة، السنبلاوين، طناح والحد من الزحام المرورى بمحيط المكان خاصة وقت الذروة، مع وجود انتشار مكثف لإدارة مرور الدقهلية لفرض الإنضباط المرورى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى.