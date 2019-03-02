"التعليم": مراجعة كافة العقود الخاصة بمسابقة المعلمين المؤقتة

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة تتابع كل الاجراءات خطوة بخطوة في الإدارات، ورصدت تجاوزات في بعض الإدارات، مؤكداً أن الوزارة ستراجع الأوراق والعقود.



