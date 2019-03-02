تعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمعهد السويدي للأفلام

يعلن مهرجان مالمو للسينما العربية والمعهد السويدي للأفلام في أغسطس 2019، المشاريع المختارة، للتنافس على جوائز سوق ومنتدى مهرجان مالمو.



ويوجه مهرجان مالمو، الدعوة لممثلي مشاريع الأفلام الخمسة التي اختيرت للتنافس على الدعم بفئة الفيلم الروائي الطويل وممثلي لثلاثة مشاريع في فئة الفيلم الوثائقي، خلال فعاليات سوق مهرجان مالمو السينمائي في الفترة من 5- 8 أكتوبر 2019.



وضمن منتدى السوق يتم اللقاء بين ممثلي هذه الأفلام ولجنة التحكيم المكلفة باختيار مشروع الفيلم الفائز، حيث تتاح الفرصة أمام ممثلي المشاريع لعرض وشرح مشاريعهم أمام اللجنة، كما يمكنهم اللقاء مع منتجي وصناع السينما من دول الشمال الأوروبي والعالم العربي، فضلا عن تواجد العديد من مندوبي صناديق الدعم والجهات والمؤسسات المانحة من مختلف أنحاء العالم



بعد عرض المشاريع، تتخذ لجنة التحكيم المكلفة قرارها بمنح الدعم المالي المقدم من المعهد السويدي للأفلام لواحد من مشاريع الأفلام الروائية بقيمة 150000 كرون سويدي، كما تمنح لجنة التحكيم جائزة الدعم المالي لمشروع الفيلم الوثائقي بقيمة 75000 كرون سويدي.



يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة الفيلم بالدعم خلال حفل اختتام فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في الثامن من شهر تشرين الأول أكتوبر.



وتقول ماجدولينا جانجارد، مديرة قسم دعم الإنتاج في المعهد السويدي للأفلام: نتطلع إلى تعاون مستمر بين السويد والبلدان العربية ونأمل في نجاحات مستقبلة، وحصل مع الإنتاج السويديالتونسي المشترك في فيلم "على كف عفريت" الذي تم عرضه في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي 2017.



وأضاف محمد قبلاوي، مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية: نفخر بمواصلة العمل والتعاون مع المعهد السويدي للأفلام، لأن هذا الدعم لسوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية أثمر عن العديد من الإنتاجات السينمائية المشتركة بين السويد والدول العربية، وكان لهذه الأفلام حضورها في المهرجانات العربية والعالمية على الأقل في السنوات الأربعة الأخيرة التي هي عمر السوق والمنتدى.