هادي: ميليشيا الحوثي تماطل في تنفيد بنود اتفاق استوكهولم

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، إن "ميليشيات الحوثي، تماطل في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة على الرغم من مرور أكثر من ثمانين يومًا على اتفاق استوكهولم".



جاء ذلك خلال لقاء هادي، بوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت والوفد المرافق له، في العاصمة السعودية الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".



وأضاف هادي أن "ميليشيا الحوثي تعنتت في الإفراج الشامل والكامل عن كافة المعتقلين والمحتجزين والأسرى، كإجراء إنساني وخطوة من خطوات بناء الثقة تم الاتفاق عليها في استوكهولم، وكذلك استمرار حصار مدينة تعز".



وقال: "ستظل أيادينا ممدودة للسلام، وسنبقى حريصين كل الحرص على تنفيذ اتفاق استوكهولم المتصل بالحديدة وموانئها، وكذلك ملف المعتقلين والأسرى والمحتجزين".



وأشاد هادي، بـ"جهود بريطانيا الحميدة ومساعيها الدءوبة للدفع نحو السلام والاستقرار الذي يتطلع إليه، وينشده الشعب اليمني في إطار متابعة تنفيذ اتفاق استوكهولم، والذي يعد مفتاح السلام والخطوة الأولى على طريق إحلال السلام الكامل في اليمن".



وثمن هادي قرار المملكة المتحدة بتصنيف حزب الله "كمنظمة إرهابية، باعتبار ذلك الموقف تأكيدًا على دعم حزب الله للميليشيات الانقلابية الحوثية باليمن".



من جانبه، لفت وزير الخارجية البريطاني إلى لقاءاته المستمرة مع مختلف الأطراف بغية تفعيل وتنفيذ اتفاق استوكهولم لمصلحة السلام وأمن واستقرار اليمن.



وقال: "نشارككم القلق فيما يتصل بتأخير تنفيذ مراحل اتفاق الحديدة وتبعاته على جهود السلام بصورة عامة"، متطلعًا إلى الدفع بهذا الاتجاه من خلال الحث على تنفيذ بنوده وإنهاء ملف الأسرى والمعتقلين بصورة عاجلة.



وأكد دعم المملكة المتحدة لليمن في مختلف الجوانب، والتي كان آخرها إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعزيز جهود الدعم الإنساني المقدم لليمن بنحو 200 مليون جنيه إسترليني.