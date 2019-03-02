"الوزراء": تطعيمات طلاب المدارس الإبتدائية آمنة تمامًا ومطابقة للمواصفات

كشف مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن بعض المواقع الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، تداولت أنباء تفيد بعدم صلاحية تطعيمات طلاب المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة وتسببها فى الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة تظهر مستقبلاً من بينها العقم.





وأكد المركز الإعلامي لـ"الوزراء"، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بشكل قاطع الأنباء المتداولة، مؤكدة على عدم تسبب تطعيمات حملة الأنيميا والتقزم والسمنة فى أي أمراض، وأن تطعيمات الحملة صالحة وآمنة تماماّ ومطابقة لكافة المعايير الصحية العالمية، موضحةً أن هذه الحملة تأتي فى إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بصحة أبنائه الطلاب وحمايتهم من هذه الأمراض واكتشافها في مرحلة مبكرة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.





وتابعت الوزارة أن هذه الحملة تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 15 فبراير حتى 28 فبراير، وتشمل محافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة)، أما المرحلة الثانية فقد بدأت خلال الفترة من 1 مارس إلى ٢٠ من الشهر نفسه، بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 إبريل المقبل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادى الجديد).





وأكدت "الصحة" أن أهل الشر ممن يضمرون السوء لهذا الوطن وأبنائه يحاولون تحويل كل إنجاز لصالح الوطن إلى شىء مخالف، ولكن لن تفلح محاولاتهم.



