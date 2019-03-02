القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
مصر
السبت 02/مارس/2019 - 03:22 م

"الوزراء": تطعيمات طلاب المدارس الإبتدائية آمنة تمامًا ومطابقة للمواصفات

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
dostor.org/2537365

كشف مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن بعض المواقع الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، تداولت أنباء تفيد بعدم صلاحية  تطعيمات طلاب المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة وتسببها فى الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة تظهر مستقبلاً من بينها العقم.

وأكد المركز الإعلامي لـ"الوزراء"، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بشكل قاطع الأنباء المتداولة، مؤكدة على عدم تسبب تطعيمات حملة الأنيميا والتقزم والسمنة فى أي أمراض، وأن تطعيمات الحملة صالحة وآمنة تماماّ ومطابقة لكافة المعايير الصحية العالمية، موضحةً أن هذه الحملة تأتي فى إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بصحة أبنائه الطلاب وحمايتهم من هذه الأمراض واكتشافها في مرحلة مبكرة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.             

وتابعت الوزارة أن هذه الحملة تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 15 فبراير حتى 28  فبراير،  وتشمل محافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة)، أما المرحلة الثانية فقد بدأت خلال الفترة من 1 مارس إلى ٢٠ من الشهر نفسه، بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 إبريل المقبل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادى الجديد).  

وأكدت "الصحة" أن أهل الشر ممن يضمرون السوء لهذا الوطن وأبنائه يحاولون تحويل كل إنجاز لصالح الوطن إلى شىء مخالف، ولكن لن تفلح محاولاتهم. 

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين وفى حالة وجود اى استفسار يرجي الاتصال على رقم الوزارة التالى ٢٧٩٢٣٧٥٤.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ 3 أيام

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ اسبوع

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ اسبوع

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ أقل من شهر

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

الآن

الفتى الذهبى.. رحلة الأمريكان لاصطياد "حمزة بن لادن"

وزير الرياضة: حزمة من البرامج فى إطار ترأس مصر الاتحاد الإفريقى

خاص.. "التخطيط" تعلن خطة الحكومة لتأمين مخزون السلع الاستراتيجية

الأرصاد: الطقس غدًا مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

ads
الأكثر قراءة

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

"التعليم": مراجعة كافة العقود الخاصة بمسابقة المعلمين المؤقتة

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

ألبومات الصور

بالصور.. "ماسورة الموت" طريق تلاميذ البحيرة لمدرسة "عزبة الديب"

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

رياضة

المصري هيثم فهمي يتأهل لثمن نهائي بطولة "دان كلوف" للمصارعة

كين: إيفرتون سيحاول تقليص فرص ليفربول للفوز بالدوري

رواتب لاعبي "الدوري الإنجليزي".. محمد صلاح يتساوى مع هاري كين ومحرز

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

"التعليم": مراجعة كافة العقود الخاصة بمسابقة المعلمين المؤقتة

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

ads
كشكول

تعاون جامعة الإسكندرية واليورومتوسطية لإنشاء مراكز إبداع المدن الذكية

بالصور.. ملتقى توظيف لشركات لرواد الأعمال بالجامعة الألمانية

رئيس جامعة الوادي يشارك فى حملة 100 مليون صحة

بالصور.. "الهجان ومنصور" يفتتحان معرض الكتاب بنادى الفتيات بقنا

بالصور.. مناظرة وعلاج 523 حالة فى قافلة لجنوب الوادي بقري قنا

الأمصار

التليفزيون الإيراني يشجع العنف ضد المرأة.. وناشطة تصفه بـ "الكارثة"

احتفاءا بمئوية أنور السادات.. المالية المصرية تصدر عملات تذكارية

بعد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.. عقوبات جديدة على فنزويلا

"أبو عواد".. رحيل الفنان الأردني نبيل المشيني

الرئيس الجزائري في وضع صحي حرج جدا

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لوحة إلكترونية تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد بلندن

أبرزها "كليوباترا".. أفلام عالمية مستوحاة من الحضارة الفرعونية

العثور على السمكة الشمسية النادرة على شاطئ كاليفورنيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

وصفات طبيعية بالكركم للعناية بالبشرة والتخلص من حبوب الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎