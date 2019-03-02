مهران لـ"الطيب" حول التعدد: جاملت المرأة وخالفت تفسير الآية

عقب الدكتور أحمد مهران، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على حديث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر حول التعدد وأنه ظلم للمرأة.



وقال مهران "مع كامل احترامي للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أخطأت يا مولانا، فالأصل في الزواج بواحدة كلام غير صحيح ويحتاج إلى مراجعة، لأن الأصل في الزواج التعدد، وأن الله تعالي يقول في كتابه:" مثني وثلاث ورباع" وأن الكتفاء بواحدة استثناءَ من الأصل العام، وهذا إذا خشيت أن تحقق العدل.



وأضاف، في تصريحات لـ" الدستور"، أن العدل ينقسم إلى قسمين: العدل المادي، وهذا يعتمد على تحقيقرغبات كل زوجة على حدة وهذا يسمى في الشرع العدل المادي وهذا سهل تحقيقه وسهل الإعفاء منه، ووفقا للشرع إذا اشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن جزء من مستحقاتها، وإذا قبلت فلا حرج عليه طالما برضاها، مثل أن تتنازل عن المسكن أو الذهب أو قسمة المبيت بينهم.



وتابع مهران: أما العدل المعنوي، فهو مرتبط بالعواطف والمشاعر، وهذا العدل لن نحاسب عليه من الله وهذا ما قصده الله في الآية الكريمة (ولن تعدلوا)، لأن دائما الشخص سيكون ميالا بطبعه لزوجة من زوجاته دون الأخرى، والدليل على ذلك أن النبي كان يحب السيدة عائشة أكثر من باقي زوجاته، وهذا لا نملكه فالله وحده الذي يملكه ولن يحاسبنا عليه.



وأكد مهران أن شيخ الأزهر عندما تحدث عن تحقيق العدل خالف الآية وفسرها تفسيرًا مخالفا لجمهور الفقهاء، لأنهم قالوا إن المقصود بالعدل هنا العدل المعنوي في المشاعر، لأن العدل المادي سهل تحقيقه.



وأشار إلى أن شيخ الأزهرعندما قال إن العدل فيه ظلم للمرأة، لم يراع الرجل، ففيه ظلم أكبر للرجل، لأن طبيعة الرجل بخلاف طبيعة المرأة، فالرجل بطبعه كائن تعددي يميل للتغيير والتبديل ويمل بسرعة، والمرأة كائن أحادي ويدور الرجل في فلكها وفي محور اهتمامها وهذا بطبيعة تكوينها، لكن الرجل يستطيع أن يعدل بين الاثنين لذلك أجاز الله للرجل التعدد.



وأوضح مهران أن الإمام الأكبر أخطأ في تفسير الآية وجامل المرأة علي حساب تفسير القرآن، ونتمني مراجعته لما قاله مرة أخرى.



وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قال خلال برنامجه الأسبوعي على "الفضائية المصرية"، أمس الجمعة، أن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، لذا علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ "مثنى وثلاث ورباع"، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها.



وتساءل: هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ بمعنى أن التعدد "حق مقيد" أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، فمثلا الذي يقصر الصلاة رخصته مشروطة بالسفر، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، فالتعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد، والعدل ليس متروكا للتجربة، بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق، وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الظلم أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".