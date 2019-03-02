"البترول" تمد فترة التقدم للوظائف فى 14 محافظة حتى 11 مارس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة فى بعض شركاتها، مد فترة التقديم لوظائف "الإعارة تمهيدًا للنقل" لشركات "جاسكو – قارون – بتروسلام" إلى 11 مارس الجارى، لحين التأكد من تفعيل حسابات العاملين بقطاع البترول الذين لم يتمكنوا من التقديم.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على تكافؤ الفرص بين جميع أبناء القطاع.



وطالبت الوزارة جميع العاملين بالقطاع الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الدخول على "بوابة تواصل قطاع البترول" بالتسجيل من خلال هذا الرابط (https:intranet.petroleum.gov.egregister )، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة، خصوصًا رقم الموبايل، وسيتم إرسال رسالة على الموبايل الخاص بهم تحتوى على كلمة المرور ليستطيعوا الدخول على البوابة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.



وكانت الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" قد أعلنت عن احتياج الشركة للتعيين بمواقع الشركة المختلفة ببعض المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الإعارة، تمهيدًا للنقل من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للوظائف التالية:



مؤهلات عليا:

- مهندسو إلكترونيات

- مهندسو ميكانيكا

- مهندسو كهرباء

- مهندسو كيميائي

- مهندسو ميكانيكا (قوى)

- مهندسو كهرباء (قوى)

- مهندسين اتصالات

- مهندسو ميكاترونيك

- مهندسو بتروكيماويات

- مهندسو بترول وتعدين

- مهندسون مدني مساحة

- مهندسون مدني

- كيميائيون – حاصلون على بكالوريوس علوم كيمياء



مؤهلات متوسطة:

- فنيون – حاصلون على دبلوم ثانوى صناعى ميكانيكا

- فنيون – حاصلون على دبلوم معهد مساحة

- فنيون – حاصلون على دبلوم ثانوى صناعى بتروكيماويات

- فنيون – حاصلون على دبلوم ثانوى صناعى رسم

- فنيون – حاصلون على دبلوم ثانوى صناعى إلكترونيات

- فنيين – حاصلون على دبلوم ثانوى صناعى كهرباء

- فنيون – حاصلون على دبلوم ثانوى صناعى تركيبات ميكانيكا



المحافظات المتاح بها الوظائف:

"القاهرة - الجيزة- الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الغربية- بورسعيد- الشرقية- السويس- دمياط- شمال سيناء- المنيا - أسيوط - سوهاج " على أن يكون المتقدم من سكان المحافظة من خلال العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.



كما يجب أن يتم إدخال بيانات المتقدم للوظيفة باللغة العربية.



وجميع الوظائف المطلوبة (مؤهلات عليا أو مؤهلات متوسطة) بخبرة لا تتعدى 6 سنوات.



