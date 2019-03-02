مصادر: الرئاسة الجزائرية تعلن عن أخبار مهمة خلال ساعات

أفادت مصادر بأن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات مهمة خلال ساعات.



وأضافت المصادر، وفق وكالات أنباء عالمية، أن أحزابًا معارضة جزائرية تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات.



وكانت مراسلة قناة "روسيا اليوم"، في جنيف، قد أفادت، في وقت سابق اليوم السبت، نقلًا عن مصدر طبي بأن حالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حرجة جدًا.



وأضافت المراسلة أنه كان من المقرر أن يخضع "بوتفليقة" لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.



وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حاليًا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.