"مستقبل وطن" يواصل فاعلياته الخدمية والثقافية والطبية بالمحافظات
بالصور .. " الدستور" ترصد معاناة طلاب مدرسة عزبة الديب بالبحيرة التلاميذ تعبر ماسورة علي مصرف للصرف للوصول للمدرسة .. الأهالي: نعيش فى رعب كل يوم حتى رجوع ابنائنا من المدرسة
أكد الدكتور كرم البحار، رئيس قسم العظام بمستشفى زفتى العام والمشرف العام على حملة 100 مليون صحة، أن المستشفى شهدت إقبالًا متوسطًا من المواطنين لإجراء الفحص الشامل بالمستشفى، ضمن الحملة في أولى أيام ...
نظمت مؤسسة "معًا للتنمية" بسوهاج، بالشراكة مع بيت العيلة "الأزهر والكنيسة" وعدد من الجمعيات المحلية، قافلة طبية شاملة بمقر الوحدة الصحية بقرية الغريزات، وشملت عدد من التخصصات منها "الباطنة والعظام ...