القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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السبت 02/مارس/2019 - 02:28 م

"مستقبل وطن" يواصل فاعلياته الخدمية والثقافية والطبية بالمحافظات

مستقبل وطن يواصل
dostor.org/2537272

نظمت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ندوة تثقفية حول كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة بقاعة المحاضرات بمستشفي الزيتون التخصصي بحي الأميرية، فضلا عن تنظيم دورة للالعاب الكاراتية والجودو سرعة باستاد المحافظة دائرة قسم السلام بمشاركة 100 لاعب.

كما أقامت أمانه الحزب بمحافظة دمياط ندوة تثقفية  بعنوان الوحدة الوطنية حول اهمية تكاتف فئات الشعب للنهوض بالدولة بمسرح نادي المهندسين بدمياط.

أما في محافظة بورسعيد تم توزيع 500 حقيبة كرتونية مواد غذائية مجانا على الاسر الاكثر احتياجا  بمدينة بور فؤاد ضمن مبادرة الرئيس  حياة كريمة لشعب عظيم.

وفي الفيوم، نظم الحزب قافلة طبية بمركز ابشواي تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان  للمواطنيين. 

أما في المنيا، نظم الحزب قافلة لمرضي العيون بقرية القطوشة بمركز سمالوط تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان على المواطنين. 

وأقام الحزب بالوادي الجديد معرض لبيع الملابس الشتوية باسعار مخفضة  بمقر الجمعية الخيرية بقرية المعصرة مركز الداخلة ، فضلا عن  تنظيم قافلة طبية تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان  للمواطنيين بقرية شندى  مركز بلاط بالاضافة الى تنظيم ندوة ثقافية حول اهمية التعديلات الدستورية  بمقر مكتبة مصر العامة بمركز الدخلة.

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