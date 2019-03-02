"قضايا الدولة" تحصل على حكم بإلزام متهرب من الضرائب بدفع 65 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة جنح مستأنف السويس بمعاقبة محكوم عليه غيابيًا بقبول الاعتراض شكلًا، وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 65 مليون و172 ألف و664 جنيهًا مثلي قيمة الضرائب المستحقة.



وترجع وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده، بتهريب بضائع وإدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة وكان ذلك بقصد الاتجار بأن قدم مستندات وفواتير مزورة بغرض التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة، وصدر ضده حكمًا بتغريم المتهم مبلغ 10 آلاف جنيه ومثلي قيمة الضريبة ومثل بدل مصادرة والمصاريف.