محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير عدد من المناطق العشوائية

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تطوير عدد من المناطق بالمحافظة.



وتفقد المحافظ والمهندس صديق وعدد من مسئولي المحافظة، منطقة الرويسات بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى بإقامة 496 وحدة سكنية وترفيق 600 قطعة أرض، حيث أكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بضرورة تطوير المنطقة وإقامة مجتمع عمراني متكامل شامل كافة المرافق والخدمات من إسكان متنوع ومولات تجارية ومركز طبي متكامل ومدارس متنوعة ونادي اجتماعي وملاعب رياضية ومناطق ترفيهية.

كما ناقش اللواء فودة مع مسئولي الصندوق موقف باقي المشروعات بمدينة طور سيناء ودهب ونويبع ومطالب مدينة أبو زنيمة؛ لإقامة مرافق المياه والصرف والكهرباء والطرق والاتصالات.



حضر الاجتماع المهندس وائل عزت مدير الإدارة المركزية للمشروعات والمهندس حازم أبو بكر مدير التخطيط بالصندوق واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ لشئون التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس سيد فهمي رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومديرو إدارات التخطيط العمراني وتطوير العشوائيات.