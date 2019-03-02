القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
محافظات
السبت 02/مارس/2019 - 02:22 م

محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير عدد من المناطق العشوائية

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
أ ش أ
dostor.org/2537262

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تطوير عدد من المناطق بالمحافظة.

وتفقد المحافظ والمهندس صديق وعدد من مسئولي المحافظة، منطقة الرويسات بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى بإقامة 496 وحدة سكنية وترفيق 600 قطعة أرض، حيث أكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بضرورة تطوير المنطقة وإقامة مجتمع عمراني متكامل شامل كافة المرافق والخدمات من إسكان متنوع ومولات تجارية ومركز طبي متكامل ومدارس متنوعة ونادي اجتماعي وملاعب رياضية ومناطق ترفيهية.
كما ناقش اللواء فودة مع مسئولي الصندوق موقف باقي المشروعات بمدينة طور سيناء ودهب ونويبع ومطالب مدينة أبو زنيمة؛ لإقامة مرافق المياه والصرف والكهرباء والطرق والاتصالات.

حضر الاجتماع المهندس وائل عزت مدير الإدارة المركزية للمشروعات والمهندس حازم أبو بكر مدير التخطيط بالصندوق واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ لشئون التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس سيد فهمي رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومديرو إدارات التخطيط العمراني وتطوير العشوائيات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 3 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ 3 شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ 3 شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الآن

متهمو حادث "محطة مصر" يعترفون أمام قاضي المعارضات بالإهمال

6 مشروعات قوانين بالبرلمان لمواجهة الحسابات الوهمية على "فيس بوك"

تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر

صربيا تنفق 15 مليار دولار لحل مشكلة القمامة

ads
الأكثر قراءة

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم (الدورى الانجليزي) مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث حى مجانى

متهمو حادث "محطة مصر" يعترفون أمام قاضي المعارضات بالإهمال

ألبومات الصور

بالصور.. "ماسورة الموت" طريق تلاميذ البحيرة لمدرسة "عزبة الديب"

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

رياضة

رواتب لاعبي "الدوري الإنجليزي".. محمد صلاح يتساوى مع هاري كين ومحرز

إعلان تشكيل مباراة فريقي توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

مدرب سيدات طائرة الأهلي: أسعى لتجهيز اللاعبات لبطولة أفريقيا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم (الدورى الانجليزي) مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث حى مجانى

متهمو حادث "محطة مصر" يعترفون أمام قاضي المعارضات بالإهمال

ads
كشكول

نائب وزير التعليم: لا تعيينات للمستبعدين أمنياً

ننشر تفاصيل اختبارات التعاقدات للمعلمين

بالصور.. الإسعافات الأولية ندوة بـ"آداب حلوان"

تعرف علي موعد بدء اختبارات التعاقدات المؤقتة للمعلمين

"عمر" يكشف أعداد المستوفين لشروط التعاقدات المؤقتة

الأمصار

بعد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.. عقوبات جديدة على فنزويلا

"أبو عواد".. رحيل الفنان الأردني نبيل المشيني

الرئيس الجزائري في وضع صحي حرج جدا

وزير خارجية بريطانية: نحن بحاجة إلى المضي وإنهاء الأزمة اليمنية

مع اعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس.. رئيس البرازيل في إسرائيل قريبا

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لوحة إلكترونية تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد بلندن

أبرزها "كليوباترا".. أفلام عالمية مستوحاة من الحضارة الفرعونية

العثور على السمكة الشمسية النادرة على شاطئ كاليفورنيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

وصفات طبيعية بالكركم للعناية بالبشرة والتخلص من حبوب الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎