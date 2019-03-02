"الجارالله": بوتفليقة سيعلن انسحابه من الترشح للرئاسة خلال ساعات

قال رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أحمد الجارالله، إن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، سيعلن انسحابه من الترشح للرئاسة لولاية خامسة، وذلك استجابة للاحتجاجات الشعبية بالجزائر، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتم إعلانه قريبًا.



وكتب "الجارالله"، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرئيس الجزائري سيعلن انسحابه من الترشح استجابة للمطالب الشعبية الجزائرية".



وأضاف قائلًا: "الرئيس بوتفليقة وضعوه أمام حجم المظاهرات والحراك الشعبي ضد ترشحه، ومن المتوقع أن يعلن هذا الانسحاب خلال ساعات قصيرة".



يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، اعتراضًا على ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة لرئاسة الجزائر، إذ دعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن بأنحاء الجزائر، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إلى التنحي.



واصطدمت الشرطة بالمتظاهرين قرب القصر الرئاسي في العاصمة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا عليها الحجارة.