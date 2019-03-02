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السبت 02/مارس/2019 - 02:19 م

احتفال باليوم العالمي للحياة البرية برعاية القنصلية الإسبانية

احتفال باليوم العالمي
أ ش أ
dostor.org/2537252

احتفل فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، اليوم السبت، باليوم العالمي للحياة البرية، الذي يوافق 3 مارس من كل عام، كما أعلنته الأمم المتحدة، تحت رعاية قنصلية إسبانيا بالإسكندرية وقنصلها العام خوان لوبيث، وذلك بمركز الجزويت الثقافي شرق الإسكندرية.

وأقيمت الاحتفالية تحت شعار "الحياة تحت الماء"، وتضمنت العديد من الفعاليات؛ منها: محاضرات للتوعية بالحياة البرية، ومسابقة بمشاركة عدد من طلبة المدارس، ومعرض فني للوحات وصور عن الحياة البرية بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، قالت مي حماده رئيس فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، إن الاحتفالية تهدف إلى تشجيع الشباب والأطفال في جميع أنحاء العالم على التوحد لمواجهة التهديدات الرئيسية المستمرة للحياة البرية والإفراط في استغلال الحياة البرية أو الاتجار غير المشروع بها.

وأشارت رئيس فريق الإسكندرية إلى أن الفريق قام منذ تأسيسه بتنظيم أكثر من 250 فعالية للتوعية بالحياة البرية، وإنقاذ نحو 80 سلحفاة، بالإضافة إلى مجموعة من الطيور الجارحة كان آخرها "بومة الحقل" التي تم إنقاذها الأسبوع الماضي.

وشهد الاحتفالية: ويندي فريمان قنصل إنجلترا بالإسكندرية، وخوان لوبيث قنصل إسبانيا بالإسكندرية، والدكتور محمد العيسوي مدير محميات المنطقة الشمالية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإسكندرية، ولفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بالمجال البيئي بالإسكندرية.

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