إحالة متهم انتحل صفة عضو بالرقابة الإدارية في السويس للمحاكمة

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم السبت، إحالة متهم بانتحال صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية وتلقيه أموالًا مالية من مواطنين، إلى المحاكمة الجنائية.



كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت تردد "ك. ح"، على التجار بمحالهم والأطباء بعياداتهم الخاصة وبعض الجمعيات الأهلية بالسويس للحصول منهم على مبالغ مالية مستغلًا الصفة الوظيفية بهيئة الرقابة الإدارية.



وبصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالسويس من القبض على المتهم.



واستمرت التحقيقات بالنيابة العامة عدة ساعات مع المتهم، وجرى مواجهته بشهادة مواطنين نصب عليهم وحصل منهم على أموال.



وأكدت التحقيقات إدعاء المتهم أنه عضو بمكتب هيئة الرقابة الإدارية وأيضًا إيهام أشخاص أنه يستطيع أن ينهي لهم طلباتهم من مسؤولين بالمحافظة مقابل الحصول على أموال.