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السبت 02/مارس/2019 - 02:17 م

رواتب لاعبي "الدوري الإنجليزي".. محمد صلاح يتساوى مع هاري كين ومحرز

رواتب لاعبي الدوري
وكالات
dostor.org/2537249

6 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، دائما ما تصنف باعتبارها الأندية الكبرى، يتصدر لاعبوها جدول الرواتب الأسبوعية بين لاعبي البطولة الإنجليزية.

وهذه الفرق الستة هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام هوتسبر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويبلغ إجمالي رواتب اللاعبين الأحد عشر الأعلى أجرا في الأسبوع حوالي 3.8 مليون دولار، ويأتي في مقدمتهم اللاعب التشيلي أليكسس سانشيز براتب "فلكي" سنصل إليه في السطور التالية.

ووفقا للصحيفة يتساوى 4 لاعبين من 4 أندية بأجر أسبوعي يصل إلى 264 ألف دولار، وهم محمد صلاح (ليفربول) ورياض محرز (مانشستر سيتي) وإدين هازرد (تشلسي) وهاري كين (توتنهام هوتسبر).

ويسبقهما في ذلك هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي حاليا، سيرخيو أغويرو، الذي أصبح الهداف التاريخي للسيتيزنز، ويقدر راتبه الأسبوعي بحوالي 290 ألف دولار.

ويتقدم عليه في الراتب، البلجيكي العملاق مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، بعدما انتقل إليه من إيفرتون، ويحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 330 ألف دولار.

وبعد تجديد عقده مع فريقه مانشستر سيتي، ارتفع راتب الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينغ إلى نحو 363 ألف دولار، أي أقل بنحو 7 آلاف دولار عن راتب البلجيكي زميله في الفريق كيفين دي بروين، الذي يصل راتبه إلى نحو 370 ألف دولار أسبوعيا.

أما النجم الفرنسي الشاب، لاعب مانشستر يونايتد، فيصل راتبه الأسبوعي إلى 383 آلاف دولار، مع العلم أنه بانتقاله إلى الشياطين الحمر عام 2016 أصبح أعلى صفقة انتقال في التاريخ، وبلغت حينها حوالي 117 مليون دولار.

ويبتعد عنه بمسافة من حيث الراتب الأسبوعي الألماني ونجم الأرسنال مسعود أوزيل، إذ يصل راتبه الأسبوعي إلى نحو 462 ألف دولار.

أما أعلى اللاعبين أجرا أسبوعيا فهو التشيلي ألكسيس سانشيز، الذي انتقل من أرسنال إلى مانشستر يونايتد مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 517 ألف دولار، وهذا يعني أنه يحصل على راتب مقداره 3831 دولارا في الساعة الواحدة، سواء لعب أم لم يلعب، مع العلم أن عقده مع اليونايتد مستمر لغاية عام 2022.

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