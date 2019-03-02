البابا ثيودوروس يتوجه إلى أفريقيا في رحلة رعوية

غادر صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، مدينة Kisangani بالطائرة، متجها إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا لإكمال جولته الرعائية، حيث سيقوم هناك بتجليس المتروبوليت الجديد المطران دانييل على كرسي إبراشيته، مطرانية أكسوم (أثيوبيا وإريتريا).



وكان في وداعه بالمطار حاكم Tsopo، عمدة Kisangani، المسؤولين المحليين، ممثلين عن الجيش والشرطة، المتروبوليت نيكولاوس مطران أماثوس – قبرص، الأرشمندريت خريسوستوموس من القسطنطينية، الأرشمندريت يواكيم من بترا، الأرشمندريت Timotheos Ntumba من ‎‎Bunia‎‏ - الكونغو، وممثلين عن الكنائس الأخرى في المنطقة.