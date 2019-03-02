إعلان تشكيل مباراة فريقي توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل فريقه الذي سيخوض ديربي لندن أمام آرسنال، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الـ 29 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وجاء التشكيل كالتالي: لوريس - تريبير - ألديرفيريلد - سانشيز - فيرتونخين - روز - وانياما - سيسوكو - إريكسن - سون -هارى كين.



ومن جانبه، أعلن الأسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال، تشكيل فريقه، كالتالي: لينو - موستافي - سوكراتيس - كوسينلي - مونريال - جندوزي - تشاكا - رامزي - إيوبي - مخيتاريان - لاكازيت.. ويجلس الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على مقاعد البدلاء.



ويحتل توتنهام المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، وآرسنال المركز الرابع برصيد 56 نقطة.