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السبت 02/مارس/2019 - 02:14 م

بى ان سبورت يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم بث مباشر في الدوري الإنجليزي

بى ان سبورت يلا شوت
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بى ان سبورت يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم بث مباشر في الدوري الإنجليزي

يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم بث مباشر في الدوري الإنجليزي
مشاهدة مباراة توتنهام وآرسنال Tottenham vs Arsenal في الدوري الانجليزي الممتاز ( بريميرليج ) 2018-2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 تعليق علي محمد علي , حيث يستضيف ملعب ويمبلي التاريخي معقل السبيرز توتنهام في العاصمة الإنجليزية لندن مباراة قمة كبيرة منتظرة ديربي لندن والذي يجمع السبيرز توتنهام علي ملعبه ووسط جمهوره مع الضيوف المدفعجية فريق آرسنال في مباراة نارية منتظرة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من منافسات الدوري الأنجليزي موسم 2018-2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة , مباراة قمة الجولة في البريميرليج بين توتنهام هوتسبير وآرسنال تقودها صافرة الحكم أنتوني تايلور , حيث يفتتح فريق أرسنال مباريات الجولة التاسعة والعشرين ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تنطلق اليوم السبت بسبع مواجهات، وذلك حينما يحل ضيفاً على لمواجهة نظيره توتنهام في أقوى مباريات الجولة، والتي تستكمل وتختتم غداً الأحد بثلاث مباريات.
مشاهدة مباراة توتنهام وآرسنال اليوم
Watch Tottenham vs Arsenal Live Today
لقاء في البريميرليج اليوم - مشاهدة مباراة توتنهام وآرسنال
ويدخل فريق توتنهام اللقاء في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي برصيد ستين نقطة، متأخراً عن مانشستر سيتي بفارق ثماني نقاط، وعن القمة بتسع، فيما يتفوق على ملاحقه أرسنال بفارق أربع نقاط، وذلك بعد أن حقق الفوز خلال عشرين مواجهة وتعادل في ثماني أخرى دون أي خسارة. على الجانب الآخر، يدخل فريق أرسنال المباراة في المركز الرابع برصيد ست وخمسين نقطة، متفوقاً على ملاحقه مانشستر يونايتد بفارق نقطة وحيدة، فيما يتأخر بفارق أربع نقاط عن مضيفه ومنافسه توتنهام، حيث حقق الجانرز الفوز خلال سبع عشرة مواجهة وتعادل في خمس وخسر ستاً. وخلال لقاء الذهاب الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة على ملعب الإمارات، تمكن فريق أرسنال من تحقيق الفوز بأربعة أهداف بعد التأخر بهدفين لهدف، في حين نجح توتنهام في تحقيق الفوز في ثاني مواجهات الموسم، والتي جاءت بربع نهائي كأس رابطة المحترفين، بهدفين دون رد. ويسعى فريق توتنهام لتحقيق الفوز الثاني على حساب منافسه خلال الموسم الحالي، والخروج بالنقاط الثلاث كاملة من أجل استعادة غمة الانتصارات من جديد بعد الخسارتين السابقتين على التوالي، وملاحقة مانشستر سيتي، في حين يسعى الجانرز للتمسك بالمركز الرابع على الأقل وعدم التفريط به والتراجع مجداً.




بى ان سبورت يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم بث مباشر في الدوري الإنجليزي


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