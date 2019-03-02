21 سفينة.. إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم السبت، بلغ 21 سفينة.



وأوضح بيان للهيئة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينة حاويات، بينما تتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، وهي سفينة هولندية قادمة من روتردام لتفريغ 169 طن طرود ومهيئات، ويبلغ طولها 105 أمتار، والغاطس 5.6 متر.



وغادرت الميناء 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.



ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

