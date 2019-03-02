انطلاق عمومية المجلس العربى للمياه لانتخاب "المحافظين" 16 مارس

تنطلق بالقاهرة، في 16 مارس الجاري، اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في دورتها الخامسة بمشاركة ممثلي 25 دولة عربية.



وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، إنه سيتم خلال أعمال الجمعية العمومية إجراء انتخابات مجلس "المحافظين" للدورة الجديدة 2019-2021، والذي يضم 45 مقعدا، منهم 20 سيتم انتخابهم بالتصويت الحر المباشر، و22 مقعدًا يتم تعيينهم وفقًا لترشيحهم من قبل حكوماتهم وسلطاتهم الرسمية بالدول العربية.



ومن المقرر أن يحضر الاجتماعات، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من الوزراء العرب، وأكثر من 400 مشارك من أعضاء المجلس وممثلى الحكومات العربية والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بالقاهرة ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة وكتاب ومفكرين وإعلاميين.



وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس العربي للمياه، طبقًا للأولويات والتوصيات التي أقرها المنتدى العربي الرابع للمياه، والذي عُقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي، والإعداد لتنظيم المنتدى العربي الخامس للمياه، والذي يمثل منصة إقليمية لتبادل الرؤى والخبرات في إطار تحقيق أهداف الأمن المائي والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.



كما ستتم مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات في الجمعية العمومية السابقة، ومنها تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، وتنمية القدرات العربية في مجال المياه، من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة (دبلوماسية المياه، مهارات وآليات التفاوض)، والعمل على إنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة، وإنشاء وحدة لفض النزاعات، وتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.



وقال أبوزيد، إن أعضاء مجلس المحافظين الجدد سيشاركون في وضع استراتيجيات وخطة عمل المجلس للثلاث سنوات القادمة (2019-2021) من خلال ثلاث مجموعات عمل، وهي مجموعة العمل الخاصة بتفعيل دور الأعضاء وتنشيط العضوية وتحقيق التمويل المستدام لأنشطة وبرامج المجلس، ومجموعة العمل الخاصة بإعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الفنية للمجلس، ومجموعة العمل الخاصة بالإعداد للمنتديات والمؤتمرات.



من جانبه، أكد الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربي للمياه، ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حسن سير العمل، وينوب عن الجمعية العمومية في مراقبة أعمال أجهزة المجلس الأخرى، ويتم انتخاب أعضائه كل ثلاث سنوات.



وأضاف أنه سيتم خلال فعاليات الجمعية العمومية 3 جلسات فنية مهمة: الأولى تستعرض مؤشرات حالة المياه في المنطقة العربية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والثانية حول استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاستشعارعن بعد فى إدارة الموارد المائية من أجل الزراعة المستدامة، وذلك بالتعاون بين المجلس العربى للمياه والبنك الدولي.



أما الجلسة الثالثة فتتناول النتائج الأساسية للبرنامج الهيدرولوجى الدولى للمياه الجوفية والمناطق القاحلة بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، والأخيرة حول برنامج المجلس العربي للمياه لدعم المساعى الإقليمية للتوسع في استخدام المياه غير التقليدية لمواجهة الندرة المائية وزيادة الإحتياجات بسبب تنامي عدد السكان.



وأشار العطفى إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث عشر لمبادرة الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي والمائي والهشاشة الاجتماعية بالدول العربية، لافتًا إلى توقيع اتفاقيات في هذا الشأن.