القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
مصر
السبت 02/مارس/2019 - 02:14 م

انطلاق عمومية المجلس العربى للمياه لانتخاب "المحافظين" 16 مارس

الدكتور محمود أبوزيد
الدكتور محمود أبوزيد
أ ش أ
dostor.org/2537239

تنطلق بالقاهرة، في 16 مارس الجاري، اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في دورتها الخامسة بمشاركة ممثلي 25 دولة عربية.

وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، إنه سيتم خلال أعمال الجمعية العمومية إجراء انتخابات مجلس "المحافظين" للدورة الجديدة 2019-2021، والذي يضم 45 مقعدا، منهم 20 سيتم انتخابهم بالتصويت الحر المباشر، و22 مقعدًا يتم تعيينهم وفقًا لترشيحهم من قبل حكوماتهم وسلطاتهم الرسمية بالدول العربية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماعات، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من الوزراء العرب، وأكثر من 400 مشارك من أعضاء المجلس وممثلى الحكومات العربية والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بالقاهرة ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة وكتاب ومفكرين وإعلاميين.

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس العربي للمياه، طبقًا للأولويات والتوصيات التي أقرها المنتدى العربي الرابع للمياه، والذي عُقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي، والإعداد لتنظيم المنتدى العربي الخامس للمياه، والذي يمثل منصة إقليمية لتبادل الرؤى والخبرات في إطار تحقيق أهداف الأمن المائي والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

كما ستتم مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات في الجمعية العمومية السابقة، ومنها تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، وتنمية القدرات العربية في مجال المياه، من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة (دبلوماسية المياه، مهارات وآليات التفاوض)، والعمل على إنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة، وإنشاء وحدة لفض النزاعات، وتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.

وقال أبوزيد، إن أعضاء مجلس المحافظين الجدد سيشاركون في وضع استراتيجيات وخطة عمل المجلس للثلاث سنوات القادمة (2019-2021) من خلال ثلاث مجموعات عمل، وهي مجموعة العمل الخاصة بتفعيل دور الأعضاء وتنشيط العضوية وتحقيق التمويل المستدام لأنشطة وبرامج المجلس، ومجموعة العمل الخاصة بإعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الفنية للمجلس، ومجموعة العمل الخاصة بالإعداد للمنتديات والمؤتمرات.

من جانبه، أكد الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربي للمياه، ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حسن سير العمل، وينوب عن الجمعية العمومية في مراقبة أعمال أجهزة المجلس الأخرى، ويتم انتخاب أعضائه كل ثلاث سنوات.

وأضاف أنه سيتم خلال فعاليات الجمعية العمومية 3 جلسات فنية مهمة: الأولى تستعرض مؤشرات حالة المياه في المنطقة العربية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والثانية حول استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاستشعارعن بعد فى إدارة الموارد المائية من أجل الزراعة المستدامة، وذلك بالتعاون بين المجلس العربى للمياه والبنك الدولي.

أما الجلسة الثالثة فتتناول النتائج الأساسية للبرنامج الهيدرولوجى الدولى للمياه الجوفية والمناطق القاحلة بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، والأخيرة حول برنامج المجلس العربي للمياه لدعم المساعى الإقليمية للتوسع في استخدام المياه غير التقليدية لمواجهة الندرة المائية وزيادة الإحتياجات بسبب تنامي عدد السكان.

وأشار العطفى إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث عشر لمبادرة الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي والمائي والهشاشة الاجتماعية بالدول العربية، لافتًا إلى توقيع اتفاقيات في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ 3 أيام

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ اسبوع

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ اسبوع

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ أقل من شهر

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

الآن

متهمو حادث "محطة مصر" يعترفون أمام قاضي المعارضات بالإهمال

6 مشروعات قوانين بالبرلمان لمواجهة الحسابات الوهمية على "فيس بوك"

تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر

صربيا تنفق 15 مليار دولار لحل مشكلة القمامة

ads
الأكثر قراءة

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم (الدورى الانجليزي) مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث حى مجانى

متهمو حادث "محطة مصر" يعترفون أمام قاضي المعارضات بالإهمال

ألبومات الصور

بالصور.. "ماسورة الموت" طريق تلاميذ البحيرة لمدرسة "عزبة الديب"

بالصور.. إقبال متوسط على مستشفى زفتى لإجراء الفحص الشامل ضمن "100 مليون صحة"

"معًا للتنمية" تنظم قافلة طبية بقرية الغريزات فى سوهاج

بالصور.. أهالي أسوان يشيعون "محمود لامور" ثاني ضحايا محطة مصر

رياضة

رواتب لاعبي "الدوري الإنجليزي".. محمد صلاح يتساوى مع هاري كين ومحرز

إعلان تشكيل مباراة فريقي توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

مدرب سيدات طائرة الأهلي: أسعى لتجهيز اللاعبات لبطولة أفريقيا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

أسامة كمال: حادث قطار محطة مصر متعمد (فيديو)

الطيب وجمعة: لم يرد نص قرآنى صريح يأمر بتعدد الزوجات

بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم (الدورى الانجليزي) مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث حى مجانى

متهمو حادث "محطة مصر" يعترفون أمام قاضي المعارضات بالإهمال

ads
كشكول

عمر: 2000 معلم لديهم أزمة في تحديث بياناتهم إلكترونيآ

نائب وزير التعليم: لا تعيينات للمستبعدين أمنياً

ننشر تفاصيل اختبارات التعاقدات للمعلمين

بالصور.. الإسعافات الأولية ندوة بـ"آداب حلوان"

تعرف علي موعد بدء اختبارات التعاقدات المؤقتة للمعلمين

الأمصار

بعد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.. عقوبات جديدة على فنزويلا

"أبو عواد".. رحيل الفنان الأردني نبيل المشيني

الرئيس الجزائري في وضع صحي حرج جدا

وزير خارجية بريطانية: نحن بحاجة إلى المضي وإنهاء الأزمة اليمنية

مع اعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس.. رئيس البرازيل في إسرائيل قريبا

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لوحة إلكترونية تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد بلندن

أبرزها "كليوباترا".. أفلام عالمية مستوحاة من الحضارة الفرعونية

العثور على السمكة الشمسية النادرة على شاطئ كاليفورنيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

وصفات طبيعية بالكركم للعناية بالبشرة والتخلص من حبوب الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎