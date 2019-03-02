أسعار صرف العملات الجمركية خلال مارس

حصل "الدستور" على صورة من منشور الأسعار رقم 3 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، وذلك بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال شهر مارس 2019 طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 1522017.



ويتضمن المنشور موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع، سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو التى يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.



وتحديد سعر الدولار الجمركي 17.5913 لباقي السلع، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من يوم 1 مارس حتى 31 مارس 2019.