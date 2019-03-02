مدرب سيدات طائرة الأهلي: أسعى لتجهيز اللاعبات لبطولة أفريقيا

أكد حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أنه يسعى لتجهيز اللاعبات على النحو الأفضل من خلال المعسكر المقام حاليا في صربيا؛ من أجل الدخول بقوة في منافسات البطولة الأفريقية للأندية.



وقال "الصافي" في تصريحات اليوم السبت، إن لاعبات الأهلي من المقرر أن يخضن 3 مباريات على أقل تقدير خلال المعسكر المغلق في صربيا.



يذكر أن الفريق الأول كان قد توجه إلى صربيا - أمس الجمعة - للدخول في معسكر مغلق لمدة 10 أيام استعدادا للبطولة الأفريقية والتي ينظمها النادي الأهلي وتنطلق فعالياتها منتصف شهر مارس الجاري.