صحف إسبانيا تركز على مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة فى الليجا

ركزت صحف إسبانيا الصادرة صباح اليوم السبت، على مباراة الكلاسيكو، التي ستقام في مساء اليوم بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" فى الأسبوع الـ26 بالليجا.

وعنونت صحيفة "ماركا": "حركة ثقة".

وأضافت: "ريال مدريد للمحافظة على الحياة في الليجا واستعادة الروح لدوري الأبطال".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت"جاء العنوان: "الطلقة الأخيرة".

وأضافت: "برشلونة لحسم الليجا والقضاء على ريال مدريد، وإغراق فريق العاصمة أكثر وأكثر أمام جماهيره".

وتابعت الصحيفة: "فالفيردي صرح بأن الانتصار سيكون بمثابة ضربة قوية، وسيجري برشلونة بعض التغييرات".

وقالت صحيفة "سوبر ديبورتي": "السحر في الميستايا".

وأضافت: "كل الأسرار حول الليلة التي تأهل فيها فالنسيا إلى اللقاء النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "من أجل الحسم".

وأضافت: "برشلونة يبحث عن انتصار جديد في البرنابيو لكي يقضي على آمال ريال مدريد في الليجا أيضًا".

وتابعت: "آرثر يمكن أن يعود إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة الليلة".

واستكملت: "برشلونة يحقق انتصاره الثالث على التوالى في الكلاسيكو في أسبوعين، وهذه المرة في كرة السلة 77-70".