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السبت 02/مارس/2019 - 12:55 م

طلب التحريات في انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية

طلب التحريات في
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2537105

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات، وتشكيل لجنة هندسية لاجراء المعاينة واعداد التقرير اللازم وطلب ملف العقار من الحي.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار اجزاء عقار قديم رقم 115 بشارع بورسعيد مكون من 5 طوابق دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وانتقل مسئولي حي وسط وقوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وسقوط سقف حجرة بالطابق الخامس على الطوابق السفلي حتى الطابق الثاني، دون حدوث إصابات.

ومن جانبها، قالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار ترميم لم ينفذ من قبل المالك، وجاري عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرار جديد بشأنه.

وأضافت رئيس حي وسط، أنه سيتم عمل صبات للطابق الثاني تخفيفا للأحمال ودرء الخطورة، ورفع دعوي عاجلة من قبل السكان للتمكين من تنفيذ قرار الترميم السابق صدوره للعقار حماية لأرواحهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

طلب التحريات في انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية
طلب التحريات في انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية
طلب التحريات في انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية
طلب التحريات في انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية
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